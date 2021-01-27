Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО)

Социум 27 января 2021 14:14 (UTC+04:00)
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском детском и юношеском театре прошла встреча с молодыми актерами Гурбаном Ахмедовым и Ройалом Аллахвердиевым, которые с начала Второй Карабахской Отечественной войны ушли добровольцами на фронт, приняв участие, наряду с другими отважными воинами, в освобождении родных земель от армянских оккупантов, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

На встрече минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, выражена благодарность всем доблестным героям, которые освободили земли Родины от 30-летней армянской оккупации.

Директор и художественный руководитель театра, заслуженный артист Интигам Солтан отметил, что молодежь, которая показывала свое мастерство на сцене театра в спектаклях на патриотическую тему, проявила безмерную любовь к Родине и на поле боя.

Молодые актеры рассказали о своем боевом пути. Гурбан Ахмедов в составе пехоты участвовал в боях за освобождение Агдамского, Джабраильского, Ходжавендского, Губадлинского и Физулинского районов. Он рассказал о тяжелых боях в направлении поселка Красный базар, за освобождение города Ходжавенд, поселка Гадрут, села Туг, преодолении бетонных фортификационных сооружений в лесах Физулинского района.

Ройал Аллахвердиев был артиллеристом и принимал участие в боях за освобождение стратегической территории - поселка Суговушан, где находится Суговушанское водохранилище, созданное для обеспечения водой Тертерского, Геранбойского и Евлахского районов Азербайджана (вследствие армянской оккупации доступ воды в эти районы был перекрыт), а также в боях за освобождение Физулинского, Джабраильского и Ходжавендского районов. Награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Суговушана".

Во время встречи была отмечена важность продолжения воспитания молодежи в духе патриотизма, широкой пропаганды героической и творческой молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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