В Центре технологий Лютфи Заде обсужден вопрос End User на IT-рынке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре технологий Лютфи Заде прошла дискуссия на тему "Потребительская оценка End User на IT-рынке: сотрудничество девелоперских и сервис компаний", Trend Life.

Директор Центра технологий Лютфи Заде Имран Багиров, директор ATL Tech Анар Алиев, главный технический директор Вургун Гаджиев и менеджер программного обеспечения Рашад Фараджуллаев обсудили вопросы использования различных ресурсов для эффективного решения поставленной темы.

Конечный пользователь (end user) - это обычный человек, не программист и не хакер, который пользуется компьютером или программой. Другими словами, это потребитель информации, который использует данные, полученные от информационно-поисковой системы, для целей, не связанных с эксплуатацией самой системы. Конечный пользователь - это пользователь, использующий изделие после того, как оно полностью разработано и выставлено на продажу. Конечные пользователи, как правило, не обладают техническими знаниями или навыками дизайнеров продукта, что легко упускают из виду и забывают дизайнеры: это приводит к появлению функций, не удовлетворяющих потребителю. В информационных технологиях конечные пользователи не являются "клиентами" в обычном смысле - они обычно являются сотрудниками заказчика. Например, если крупная розничная корпорация покупает программный пакет для своих сотрудников, даже если она была "покупателем", приобретшим программное обеспечение, конечные пользователи - это сотрудники компании, которые будут использовать программное обеспечение в работе.

Напомним, что Центр технологий, названный в честь всемирно известного ученого, профессора Калифорнийского университета (Беркли), основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде), открылся 4 февраля в день 100-летия великого математика.

Центр, который занял пять этажей в бизнес-центре Caspian Plaza, создан для фрилансеров, студентов, мечтающих открыть собственный бизнес и предпринимателей, где они смогут разрабатывать свои проекты. У каждой комнаты свое название - можно поработать у "Стива Джобса", "Теслы" или "Илона Маска", в "Нью-Йорке" или "Тель-Авиве". Деятельность сфокусирована по нескольким пунктам - коворкинг, инвестиции, менторинг. Также здесь будет развиваться система Flexible office (гибкий офис), пользующаяся большой популярностью в США и Европе. Помимо этого, начиная с апреля, для поддержки молодых ученых Центр технологий Лютфи Заде будет выдавать ежемесячный грант в размере пяти тысяч манатов. Его смогут получить резиденты, чьи идеи будут достойны дальнейшего развития. На территории Центра действует также Fuzzy Coffe & Wine – "Место встречи умных людей". Центр рассчитан на 300-350 человек. Партнерами проекта являются: министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Pasha Bank и Университет ADA.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Наталья Кочнева)