В азербайджанский музей передана военная форма шехида Худаяра Юсифзаде

БАКУ /Trend Life/ - Военная форма шехида Худаяра Юсифзаде передана Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), сообщили Trend Life в музее.

Напомним, что в Национальном музее истории Азербайджана с целью информирования о завоеванной Азербайджаном исторической Победе, а также увековечивания светлой памяти шехидов создан Фонд Отечественной войны. Музей принимает памятные вещи ветеранов, а также личные вещи офицеров и солдат, ставших шехидами Первой и Второй Карабахских войн.

В Фонд Отечественной войны передана военная форма шехида Худаяра Юсифзаде – это военный парадный костюм Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца – одного из известных в городе исполнителей на гармони. Окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Худаяр Юсифзаде принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.

Посмертно удостоен ордена "Флаг Азербайджана", медалей "За Отчизну" и "За освобождение Зангилана".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)