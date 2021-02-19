Ветеран Карабахской войны и спасшая его медсестра создали семью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​Любовь на войне... Несмотря на кровопролитные события и смерть, многие оставляли в душе место для любви. Некоторым она придавала силы, веру и надежду. Все те чувства, которые многих спасли от верной гибели. Это настоящая история любви, которая прошла испытание самыми тяжелыми мгновениями жизни.

В Службе ASAN (ASAN Xidmət) - Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана прошла церемония регистрации брака ветерана Второй Карабахской Отечественной войны Рустама Ахмедли и медсестры Эсмиры Пашаевой, которая во время 44-дневной войны спасала раненных солдат и офицеров на поле боя, сообщает Trend Life.

Рустам Ахмедли за боевые заслуги отмечен медалью “Cəsur döyüşçü” (Отважный боец).

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)