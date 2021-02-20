Источник жизни для азербайджанцев и всего человечества. Как его сберечь? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вода – одно из главных богатств на Земле, главный источник жизни и здоровья. Жизнь без воды невозможна! Эта универсальная жидкость является обязательной составляющей всех существ на планете, включая самого человека. В водной среде осуществляются все физико-химические и химические процессы, протекающие в организме. Вода входит в состав любого живого организма. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для жизни человека.

Человеческое тело на две трети состоит из воды, т.е. 60-65%, достигая 40-45 л. Вода также является универсальным растворителем, транспортом нашего организма. Именно она доставляет различные полезные вещества в различные части организма. Наша кровь на 92% состоит из воды, на 99% - желудочный сок, на 75% - мышцы, от 20 до 30 % - кости, и даже мозг на 80% состоит из воды. Мало того, вода еще выводит из организма продукты обмена веществ и помогает поддерживать термическое равновесие. Средняя потребность в воде - 2,5 л/сут. Потеря организмом более 10% воды угрожает его жизнедеятельности. Без пищи человек может прожить больше месяца, а без воды всего несколько дней.

Уточнить и расширить знания о воде и ее значении для живых существ, раскрыть основные факторы загрязнения воды и меры по охране ее чистоты, рациональному водопользованию и проблемам реки Кура – этому была посвящена лекция, проведенная для школьников в Бакинском книжном центре, сообщает Trend Life.

На мероприятии состоялась презентация учебного пособия "Kür boğçası" и сборника комиксов под названием "Suyu qoruyanlar" на азербайджанском, грузинском и английском языках, которые будут распространяться среди учащихся средних школ Азербайджана. Издания доступны как в цифровом, так и в печатном формате.

Мероприятие, в котором приняли участие школьники Образовательного Комплекса № 132-134, было организовано в рамках регионального проекта “Кура II” Программы Развития ООН и Глобального Экологического Фонда (ПРООН-ГЭФ) при участии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Arts Council, Baku Book Center и детского музыкального фестиваля "Симург".

Региональный менеджер по коммуникациям проекта “Кура II” ПРООН-ГЭФ Сона Гулиева рассказала школьникам о необходимости рационального использования воды. Она отметила, что рост населения, развитие промышленности и сельского хозяйства приводят к резкому увеличению потребности в воде. В последние десятилетия нехватка воды ощущается во многих регионах мира. Уменьшение количества осадков, другие климатические изменения оказали негативное влияние на уровень воды в реках, включая реку Кура. По причине ухудшения климата некогда полноводная река Кура, обеспечивающая пресной водой большинство районов Азербайджана, начала мелеть.

В конце мероприятия был представлен концерт с участием победителей детского музыкального фестиваля "Симург", который ежегодно проводится под руководством пианистки Саиды Тагизаде. В заключении школьникам были вручены сертификаты.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)