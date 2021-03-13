Фахрия Халафова стала членом-корреспондентом Международной академии наук (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, преподаватель кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств, доцент, художник-модельер Фахрия Халафова стала членом-корреспондентом Международной академии наук, сообщает Trend Life.

Соответствующее решение было принято на торжественном заседании Азербайджанского отделения Международной академии наук (Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsi, BEA AB, Azerbaijan department of International Academy of Sciences), которое прошло под руководством президента BEA AB, доктора геолого-минералогических наук, профессора Эльчина Халилова и с участием видных представителей науки и общественности страны.

В рамках мероприятия были заслушаны доклады, избраны члены правления, научного совета, вручены дипломы членам-корреспондентам, состоялась церемония награждения личностей, внесших вклад в развитие науки.

Международная академия наук (штаб-квартира находится в Инсбруке, Австрия) - транснациональная академия наук, объединяющая ведущих ученых и научные организации мира, была основана в 1980 году по инициативе дважды лауреата Нобелевской премии Линуса Полинга и других крупнейших ученых современности. Она объединяет выдающихся ученых, организаторов науки, политических и общественных деятелей мира. В их числе около 150 лауреатов Нобелевской премии.

(Автор: Вугар Иманов)

Фахрия Халафова