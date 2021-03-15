Сокровищница знаний в Баку – о наследии Насреддина Туси (FOTO)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку состоялась онлайн-встреча, посвященная 820-летию со дня рождения средневекового учёного-энциклопедиста Насреддина Мухаммеда Туси, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Встречу провели члены профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного педагогического университета – профессор, доктор филологических наук, проректор университета Фикрет Рзаев, профессор, доктор филологических наук Лейла Везирова, доцент, кандидат педагогических наук Ягут Рзаева.

Выступающие подчеркнули особое значение трудов великого азербайджанского ученого в развитии многих направлений науки, в том числе математики, механики, астрономии, географии, музыки, оптики, медицины, минералогии и других.

Наследие Туси является сокровищницей энциклопедических знаний как для Азербайджана, так и для всего Востока. Оно сыграло особую роль в формировании и развитии образа мышления нашего народа. Своим духовным восприятием, уровнем логического мышления он сыграл важнейшую роль в развитии азербайджанской научной мысли.

В мероприятии приняли участие студенты Бакинского государственного университета (БГУ), Бакинского славянского университета (БСУ), Азербайджанского университета языков (АУЯ), Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Итоги встречи подвела председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

Насреддин Туси – подлинный гений XIII века, а его творчество входит в ярчайшие страницы истории мировой науки. Туси всю свою жизнь посвятил познанию природы, общества и человека. Великий математик, механик и астроном, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии, геомантии, древнегреческой науки – его прозорливость была поразительным свидетельством преданности науке, огромной воли и необычайного трудолюбия. Обращаясь к наследию Туси, мы вновь убеждаемся в неразрывной связи времен, в единстве мира и мировой культуры.

Одним из наиболее значительных вкладов Туси в мировую науку является создание знаменитой на всем Востоке Марагинской астрономической обсерватории, основанной в 1259 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)