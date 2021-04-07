Cкончался театральный деятель Азербайджана и Грузии Гасан Гасанов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался театральный деятель, заслуженный работник культуры Азербайджана Гасан Гасанов, сообщает Trend Life.

Гасан Гасанов родился 7 июля 1950 года в селе Фахралы Болниского района Грузии. С отличием окончил Бакинский профессиональный техникум, факультет руководителя самодеятельных театральных коллективов культурно-просветительного отдела Бакинского библиотечного техникума, культурно-просветительный факультет Азербайджанского государственного института искусств. В молодые годы выступал в актёрской труппе Дома культуры имени Абилова. В различные годы работал учителем музыки в школе родного села Фахралы, читал лекции по истории искусства на кафедре "Азербайджанского языка и литературы" Тбилисского педагогического института имени Пушкина, был директором и художественным руководителем Домов культуры в Болниском и Марнеульском районах Грузии, где под его руководством были поставлены спектакли, проведены концертные программы и творческие вечера. С 90-х годов возглавлял коллективы Иреванского государственного драматического театра, Мингячевирского государственного драматического театра и Азербайджанского государственного театра юного зрителя, становился обладателем ряда национальных премий в области театрального искусства.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)