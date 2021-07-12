В посольстве России состоялась церемония награждения деятелей культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве России в Баку состоялась церемония награждения деятелей культуры, удостоенных указом Президента Российской Федерации Владимира Путина государственных наград за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике, сообщает Trend Life.

Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский – орденом Дружбы.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников зачитал указы Президента России Владимира Путина и поздравил Адалета Гаджиева и Александра Шаровского с заслуженными наградами.

"Русский драматический театр в Баку является очагом дружбы между Россией и Азербайджаном, носителем глубоких культурных ценностей, очень важных в наше время. В театре играют прекрасные артисты, его возглавляют замечательные люди. Мне очень приятно отметить, что Президент Российской Федерации наградил руководителей Русского драматического театра государственными наградами", – сказал глава дипмиссии.

Адалет Гаджиев и Александр Шаровский выразили признательность за высокую оценку их деятельности.

Александр Шаровский подчеркнул, что ему очень приятно получить очередную награду от главы государства. В 2008 и 2018 годах он был удостоен Орденов "Честь" и "Слава" от Президента Азербайджана, а в 2013 году – медали Пушкина от Президента России.

"Для меня получение этих наград является большой честью и гордостью. Культура объединяет страны и народы", – отметил режиссер.

Адалет Гаджиев отметил, что в Азербайджане созданы все условия для плодотворной деятельности.

"Наш коллектив с большим удовольствием продолжит работать во имя развития театрального искусства", – отметил директор театра.

Церемония награждения прошла под овации гостей, среди которых были представители дипмиссии и театра.

(Автор: Вугар Иманов)