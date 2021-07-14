Впервые в Азербайджане прошел гала-вечер турецкой престижной премии "Золотая пальмовая ветвь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения престижной турецкой премии Golden Palm Awards ("Золотая пальмовая ветвь"), организованная Reputation Incorporated и компанией Event. Гала-вечер прошел в Four Seasons Baku с участием общественных деятелей, представителей культуры, дипломатов и гостей из Турции, сообщили Trend Life организаторы.

Golden Palm Awards является престижной турецкой премией, которая вручается с 2014 года за достижения в сферах культуры, искусства, медиа, бизнеса, медицины, спорта, моды и архитектуры. Ее обладателями являются такие знаменитости, как Синан Акчил, Мурад Боз, Кенан Догулу, Мустафа Чечели и многие другие. Учредитель проекта Golden Palm Awards – Нэдим Делибаш.

Эта церемония вручения Golden Palm Awards стала восьмой по счету и впервые прошла в Баку. Седьмая церемония вручения прошла в 2019 году в Стамбуле (Турция).

Ведущими вечера были Эльвин Марданов и популярная турецкая актриса и модель Озге Улусой. Гостям была представлена интересная программа. Премия была вручена в различных номинациях в общественной, культурной, образовательной, спортивной и других сферах.

Среди лауреатов премии – временный поверенный в делах посольства Азербайджана в ЮАР Ямин Джафаров, посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим, депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров и Ганира Пашаева, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, народные артисты Фаик Агаев и Ройя Айхан, вице-президент Федерации спортивного ориентирования Пярвин Шарифов, 25-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли, художницы Нигяр Аббасбейли и Халима Алескерова, поэтесса Лейла Алекберова, телеведущая Лала Азерташ, дизайнеры Айгюн Талыбова и Айгюн Агамалы, архитектор Рафаэль Аббасов, юная исполнительница Камилла Мамедзаде и другие. Представители Турции – Хилал Суэрдем, Шахин Кырбыйык, Джунейт Асан, Сонай Гёкхан, Севги Экийор и другие.

По словам руководителя Reputation Incorporated Агиля Мамиева, реализация проекта в Баку стала очередным свидетельством братских отношений Азербайджана и Турции. Директор проекта в Азербайджане – Садиг Джафарли, PR-директор – Вугар Сафарли.

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(Автор: Вугар Иманов)