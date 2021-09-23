Азербайджанский мультикультурализм в Украине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумском государственном университете (СумГУ) состоялось мероприятие, посвящённое азербайджанскому мультикультурализму и украинско-азербайджанским отношениям, сообщила Trend Life представитель Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) в Украине Марина Гончарук.

На открытии доцент кафедры истории СумГУ, кандидат исторических наук Анатолий Гончаренко рассказал о важности развития украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования, в частности и с Бакинским международным центром мультикультурализма. Гостей мероприятия также поприветствовал доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Сумского государственного университета Сергей Дегтярёв.

Почётный консул Азербайджана в Харькове, кандидат политических наук Афган Салманов рассказал про историю украинско-азербайджанских отношений, в том числе в системе международного права.

Было отмечено, что страны поддерживают друг друга на всех мировых площадках. Знаменательной стал поддержка Азербайджана Украиной в 44-дневной Отечественной войне по освобождению оккупированных территорий. На днях в Харькове, втором по величине городе Украины, с участием видных государственных и общественных деятелей, представителей культуры и науки состоялось открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви. Памятник установлен при совместной поддержке посольства Азербайджана в Украине, генерального консульства в Харькове и мэрии этого города, руководствуясь распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года Годом Низами Гянджеви. Автор памятника – народный художник Украины, азербайджанец по национальности Катиб Мамедов.

Представитель БМЦМ в Украине Марина Гончарук прочитала студентам лекцию про концепцию азербайджанского мультикультурализма, а также про межкультурный и межрелигиозный диалог в Азербайджане.

"Азербайджан взял на себя высокую миссию пропагандировать общечеловеческие ценности и гуманизм, а также способствовать развитию межкультурного диалога в мире, что поможет избежать конфликтов на почве религиозной или этнической неприязни. Украина также является мультикультурной и толерантной страной, в которой сосуществуют представители разных народов и религий. Я очень рада, что проекты Бакинского международного центра мультикультурализма вызывают большой интерес в Украине, в частности среди студентов и профессорско-преподавательского состава Сумского государственного университета. Студенты проявили интерес к изучению азербайджанского мультикультурализма, а преподаватели университета обратились с предложением организовать у них изучение азербайджанского мультикультурализма. Думаю впереди плодотворное сотрудничество и новые возможности для украинских студентов и преподавателей", – отметила Марина Гончарук.

На мероприятии присутствовали студенты и профессорско-преподавательский состав университета.

Также состоялась встреча с первым проректором Сумского государственного университета, доктором экономических наук, профессором Сергеем Леоновым, в рамках которой было обсуждено участие студентов СумГУ в международных программах (БМЦМ). Кроме того, в рамках встречи с директором Учебно-научного института права СумГУ, доктором юридических наук, профессором Анатолием Кулишом были обсуждены возможности для дальнейшего ознакомления студентов с историей азербайджанского мультикультурализма.

Представителям университета была вручена литература по истории и культуре Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)