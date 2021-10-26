Женщины-предприниматели Азербайджана и Турции расширяют сотрудничество в рамках "Zəfərə doğru" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском бизнес-центре прошла первая Международная конференция предпринимателей "Zəfərə doğru" (К Победе), организованная ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" в рамках Платформы женщин-предпринимателей Азербайджана и Турции, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-структур и общественных организаций, гости из Турции, в том числе около 20 предпринимателей.

На открытии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. Минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие на открытии основатель и председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана", лауреат государственной медали "Терегги" и ордена "За заслуги перед Родиной" Земфира Агаева и председатель правления "Erken Doğan (Prematüre) Bebekleri Yaşatma Derneği" (ERDODER) Джанан Гёзтепе отметили братские отношения между двумя странами, которые динамично развиваются во всех сферах, в том числе в бизнесе. Было подчеркнуто, что конференция проходит в знаменательный день - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули, который крайне важен для экономического развития региона. Это событие придаст значительный импульс делу восстановления освобождённых от армянской оккупации территорий Азербайджана, созданию соответствующей инфраструктуры, гражданскому строительству, развитию предпринимательства и реализации совместных проектов.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в предпринимательской среде и инвестиций. Модератором мероприятия была заместитель председателя ОО "Женщины–предприниматели Азербайджана" Афаг Алиева.

С различными докладами и предложениями на мероприятии выступили: исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев - на тему "Обзор инвестиционного климата Азербайджана и Турции: цели и перспективы", заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов - "Привлечение женщин к предпринимательской деятельности и вопросы самозанятости: азербайджанский опыт", заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраман - "Роль предпринимательства в решении проблем женщин и семей", сопредседатель ОО "Женщины–предприниматели Азербайджана", доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова - "Роль женщин-предпринимателей в развитии экономики Азербайджана", представитель посольства Турции в Азербайджане Катиб Оздем Чолак - "Перспективы взаимного сотрудничества", руководитель департамента Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Фуад Алекберов - "Направления развития бизнес-отношений между предпринимателями Турции и Азербайджана", вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов - на тему "Перспективы развития бизнес-отношений между странами".

Далее состоялись двусторонние встречи, были высказаны предложения по расширению плодотворного сотрудничества, принята программа о взаимодействии и успешной реализации поставленных задач.

(Автор: Вугар Иманов)