Рафиг Новрузов удостоен ордена ООН "Сенатор" за вклад в развитие мировой науки и образования (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA, Женева, Швейцария) удостоил проректора по научной части Бакинского Славянского университета, профессора Рафига Новрузова орденом "Сенатор" за вклад в развитие мировой науки и образования, сообщает Trend Life.

Рафиг Новрузов стал первым ученым Азербайджана, удостоенным такой награды. На награду профессор был представлен Международной научной академией исследования тюркского мира (Турция). Со стороны UNCOPA Рафиг Новрузов ранее был также удостоен международным титулом "Посол науки и мира", орденами "Слава" и "Честь".

Рафиг Новрузов - профессор, доктор наук, филолог, литературовед, заслуженный научный работник Европы. Родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. В различные годы работал в Институте русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова, возглавлял Центры азербайджанской культуры и языка при Белорусском государственном педагогическом университете и Киевском национальном лингвистическом университете. Является академиком Российской академии педагогических и социальных наук, Международной научной академии исследований тюркского мира, Европейской академии естественных наук. Обладатель орденов и медалей - ордена ООН "Слава", "Пушкина" (Россия), "Лейбница" (Германия), "Терегги" (Азербайджан), "Золотой звезды" (Турция) и т.д. Является автором 35 книг и более 100 научных статей, среди которых монографии, учебные пособия, словари, двуязычные разговорники.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)