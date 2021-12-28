Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная презентация по итогам уникального грандиозного социального проекта "Карабах в ковровом узоре" (Qarabağ ilmələrdə), в рамках которого вся страна принимала участие в создании ковра "Карабах" Карабахской школы ковроделия "Челеби", сообщает Trend Life.

Проект, реализованный ОО "Сеть азербайджанских журналистов", Министерством культуры Азербайджана, ОАО "Азерхалча" и ОАО "Тамиз шахар", посвящен годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне. Презентация приурочена ко Дню солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.

Гостям был представлен 35-минутный документальный фильм Qarabağ ilmələrdə о создании ковра "Карабах". В фильме автор идеи и руководитель проекта ОО "Сеть азербайджанских журналистов" Орхан Джаббарлы рассказал о реализации проекта. Были представлены кадры из различных городов, высказывания участников проекта и граждан, принимавших участие в создании ковра. В проекте "Карабах в ковровом узоре" приняли участие тысячи граждан Азербайджана, представители различных народов и вероисповеданий, различных профессий и социального статуса, семьи шехидов и гази 44-дневной Отечественной войны, что стало символом трудолюбия, единства и равноправия, мультикультурализма и толерантности всех граждан Азербайджана. Каждый мог сделать петлю на ковре "Карабах"! Над фильмом работали – координаторы проекта Аяз Мирзоев и Хатуна Абдуллаева, режиссер-постановщик Эмиль Бабаев, режиссер Бахруз Гадиров, операторы – Беюкага Нагиев, Вугар В.Ш, Илькин Мехтиев, Заур Султан, графический дизайнер Аббас Эйвазов, монтажер Арзум Нурушзаде и продюсер Анар Шушалы.

Проект стартовал 27 сентября в выставочном центре "Азерхалча" в старинной части Баку - Ичери шехер. Символично, что первые петли на ковре сделали сотрудники "Азерхалча", участники Отечественной войны и обладатели боевых медалей Ниджат Гулиев и Мамед Зульфалиев. Отрадно отметить, что третьим стал корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. На специальном автомобиле создаваемый ковер побывал в различных местах Баку, городах и регионах страны, завершив свой маршрут в культурной столице – Шуше, где была завершена работа в преддверии Дня Победы – 8 ноября.

После презентации фильма на сцену были приглашены творческий коллектив картины и участники проекта. Выступившие на мероприятии председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов, автор идеи и руководитель проекта ОО "Сеть азербайджанских журналистов" Орхан Джаббарлы, координатор проекта, председатель ОО "Сеть азербайджанских журналистов" Аяз Мирзоев, глава аппарата министерства культуры Васиф Эйваззаде подчеркнули, что важными факторами для достижения Победы явились решимость, воля и единство азербайджанского народа, экономическая мощь, современная и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Центральное место ковра "Карабах в ковровом узоре" украшает цветок харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне. Сам ковер, сотканный из различных цветных нитей и представленный в красочных узорах, олицетворяет все многообразие и единство Азербайджана.

В реализации проекта также приняли участие председатель правления ОАО "Тамиз шахар" Этибар Аббасов, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор по производству ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев, креативный директор ОАО "Азерхалча" Асмер Абдуллаева, главный дизайнер ОАО "Азерхалча", художник эскиза проекта Нева Агалиева.

В заключение прошла срезка ковра с участием семей шехидов – матери генерал-майора Полада Гашимова Самайи ханум, супруги полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджова Севиндж ханум и супруги Дениса Пронина Айнуры ханум. Ковер был передан Азербайджанскому национальному музею ковра.

Ковер "Челеби" является одним из самых ярких и своеобразных в Карабахской группе ковров Азербайджана. Один из наиболее ранних ковров "Челеби" датируется концом XVII – началом XVIII веков, будучи сотканным в эпоху правления династии Сефевидов. Материалы и технология ковров "Челеби": материал – шерсть, ткачество – ворсовое, с симметричным узлом и двумя уточными нитями (верхняя и нижняя). Подавляющее большинство ковров "Челеби" имели красный фон, дизайны каймы характеризовались многовариантностью. Лучи центрального медальона имели белый цвет фона, а крестообразный мотив центрального медальона, как правило, зеленого цвета. Процесс совершенствования и "кристаллизации" медальона ковра "Челеби" на протяжении длительного периода свидетельствует о художественной и символической эволюции мотивов ковра. В ранних вариантах дизайна медальона предпочтение отдавалось растительным мотивам, в более поздних – усиливался геометризм, стилизация, появились абстрактные и символические мотивы, впоследствии – орнаменты в виде имитаций цветка подсолнечника, лучистого солнца, кристалла, алмаза и т.д., когда цветовое решение напоминает вспышку яркого света.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)