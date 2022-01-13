Как достичь успеха? Самая Мамедова презентовала книгу "Картина профессионализма" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Four Seasons Hotel Baku состоялась презентация книги журналиста и пиар-менеджера Самаи Мамедовой "Peşəkarlığın rəsmi" (Картина профессионализма), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, СМИ и творческой интеллигенции. Ведущим вечера был тележурналист Мехман Расулов.

Выступившие редактор киностудии "Салнаме", сценарист и искусствовед Надир Бадалов, профессор Бакинского Славянского Университета, заведующая кафедрой журналистики, эксперт по PR Шалала Гасанова и писательница Светлана Туран отметили важность издания для деятельности в медиа и пиар сфере. "Картина профессионализма" написана на основе 22-летнего опыта в значимой для Самаи Мамедовой PR- сфере. В книге представлена интересная информация не только в теоретическом формате, но, основное внимание уделено примерам периоду деятельности, личным ошибкам, практическим путям выхода из создавшихся ситуаций, ведущих в итоге к успешной реализации поставленных целей.

Самая Мамедова – выпускница Бакинского Славянского университета и Newcastle University (Великобритания). В 19 лет стала работать на телеканале Space, стал ведущей, вела авторские передачи, готовила документальные телепроекты и даже сотрудничала с CNN. Некоторое время проработала в отделе медиа министерстве налогов и министерства здравоохранения. На протяжении 14 лет работала в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, была главой пресс-службы секретарем, затем - главой отдела по связям с общественностью и просвещения Бакинского транспортного агентства (БТА).

За время работы в госструктурах она смогла построить такую систему, которая позволила наладить прочные взаимоотношения со СМИ, благодаря оперативности и объективности предоставляемой информации, и конечно же, хорошим дружеским отношениям. Умная, обаятельная, с тонким чувством юмора, целеустремленная, энергичная… Именно такое впечатление всегда производит Самая Мамедова на своих коллег и друзей. Она всегда в прекрасном расположении духа, открыта новым идеям и возможностям, и даже если на пути возникают препятствия, то с присущей ей легкостью справляется с ними.

И поэтому книгу "Картина профессионализма" можно считать своеобразным учебником для достижения успеха в медиа и пиар сфере.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)