В Гяндже состоялась презентация книги "Жемчужины Карабахской кухни" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском технологическом университете состоялась презентация книги "Жемчужины Карабахской кухни" (Qarabağ Mətbəxinin incıləri) – победителя конкурса грантов Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, сообщил Trend Life президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), почетный член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов.

Мероприятие посвящено Году города Шуша, Дню восстановления государственной независимости Азербайджана (18 октября), Международному дню кулинарии (20 октября) и в честь 30-летия сотрудничество WACS.

Автор издания - Гюльнара Алескерова, введение к изданию - исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева. В книге 456 страниц, Некоторые фото с QR- кодом с видео приготовления блюд. Книги были подарены университетской библиотеке, кафедре пищевых технологий , ведущим ученым и специалистам вуза.

В рамках мероприятия Таир Амирасланов прочел лекцию об особенностях Карабахской кухни преподавательско- профессорскому составу вуза. Слушатели получили соответствующие сертификаты.

Ранее книга была презентована в Шуше (https://www.trend.az/life/socium/3658405.html)