Академик Видади Халилов -80: Жизнь, наполненная светом созидательного просвещения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда мы идём по дороге жизни, то воспринимает различные ситуации, поступки и мысли определенным образом. Обладая знанием, мы способны верно определить важную составляющую плодотворной деятельности человека. Как известно, знания сравниваются со светом, когда уверенной поступью по собственному пути достигаешь поставленной цели. К тому свету, которым и сам в дальнейшем озаряешь путь других. И это свет нам зачастую указывают именно ученые, которые являются гордостью и национальным достоянием любой страны, главными двигателями развития общества.

Сегодня видному азербайджанскому ученому, главному научному консультанту Института проблем образования, доктору педагогических наук, действительному члену Академии педагогических и социальных наук, заслуженному учителю, профессору Видади Халилову исполнилось 80 лет, сообщает Trend Life.

Около 60 лет жизни Видади Халилов посвятил науке и просвещению, исследованию и реализации идей эстетики и эстетического воспитания, воспитав плеяду талантливых молодых ученых. Одним из значимых работ академика являются одиннадцать томов из серии "Избранные произведения", которые служат повышению уровня культурного и эстетического развития людей, воспитанию молодежи, нравственному обогащению личности, формированию интеллектуально здорового общества. В изданиях представлены научные исследования в областях этики и эстетического воспитания, монографии известных деятелей культуры и науки, информации о роли современных технологий в образовательном процессе, рассмотрены вопросы всестороннего развития детей и школьников на основе высоких человеческих ценностей.

Видади Халилов родился 25 декабря 1942 года в Джабраильском районе. Выпускник факультета педагогики и начальных классов Государственного педагогического института, уже на последнем курсе вуза стал преподавателем одной из бакинских школ. Окончив аспирантуру Государственного научно-исследовательского педагогического института, продолжил здесь свою деятельность, в различные годы возглавлял отделы эстетического образования и образования дошкольных и начальных классов. Впоследствии работал в Республиканском институте образования, входил в научно-методический совет.

Является автором около пятидесяти монографий, программ и учебников по эстетике, эстетическому воспитанию, изобразительному искусству, более 200 научных статей. Автор книг о великом лидере Гейдаре Алиева, видных деятелях науки и культуры, среди которых Сулейман Алескеров, Ганбар Гусейнли, Огтай Зульфугаров, Назим Кязымов, Техмираз Ширинов, Сакина Исмайлова, Гулу Аскеров и другие. В честь 70-летия была выпущена книга "Академик Видади Халилов". Также является автором сценария документальных фильмов, посвященных академику Мехди Мехдизаде и композитору Сулейману Алескерову, входящих в золотой фонд AzTV. За годы деятельности удостоен множества наград, признан лауреатом ряда научных премий. Еще в 1982 году был отмечен премией "Отличник просвещения СССР". А в 2021 году государственным орденом Азербайджана "Труд" третьей степени.