Сделать шаг к своей мечте! Женское сообщество "İZ Community" провело праздничную церемонию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" провело праздничную церемонию, посвященную подведению итогов текущего года, сообщает в понедельник Trend Life.

До начала официальной части мероприятия в беседе с корреспондентом Trend Life основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community" Рена Наджафзаде-Сададдинова отметила, что в течение года сообщество организовало 288 мероприятий различной направленности и формата.

"Сегодня мы проводим итоговое мероприятие, отчетную праздничную церемонию. За год в целом сообщество "İZ Community" провело 288 мероприятий, это значимая цифра, учитывая, что в году 365 дней. Среди проведенных нами мероприятий - ярмарки, фестивали, деловые встречи, презентации и многое другое", - отметила Рена Наджафзаде-Сададдинова.

По словам основателя и руководителя "İZ Community", на данный момент число членов Женского сообщества достигло более 4 тысяч.

"Женское сообщество "İZ Community" функционирует с 2021 года. Члены нашего сообщества пришли к нам со стартапами, а сейчас у них свой бизнес, который успешно развивается", - добавила Наджафзаде-Сададдинова.

Гостья мероприятия, известная азербайджанская писательница Лала Умуд является членом "İZ Community" с истоков зарождения Женского сообщества.

""İZ Community" - одна из первых ассоциаций, которая объединила талантливых, разносторонних женщин - не только творческих, но и женщин-предпринимателей. Ассоциация много помогает, мотивирует женщин. Помимо того, что нас объединяют деловые проекты, встречи, фестивали, мы еще одна большая семья. Все члены сообщества дружат, тепло общаются, поддерживают и помогают друг другу. Рену Наджафзаде-Сададдинову знаю очень давно, она всегда была и остается творческой, разносторонней, деловой личностью, которая мотивирует к активной деятельности. Желаю дальнейшего процветания "İZ Community", - подчеркнула Лала Умуд.

Учредитель сообщества "Учитель" Саида Гаджиева призналась, что рада быть членом "İZ Community".

"Наши сообщества дружат, мы участвуем в проводимых "İZ Community" мероприятиях. За короткое время "İZ Community" завоевало невероятный успех, поддержало и помогло очень многим женщинам открыть свое дело, реализовать мечту. Деятельность "İZ Community" направлена на поддержку творческих и социальных инициатив женщин. Желаю сообществу успехов во всех начинаниях", - сказала Саида Гаджиева.

На мероприятии основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community" Рена Наджафзаде-Сададдинова поздравила всех участников вечера с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом.

На вечере было рассказано о деятельности Женского сообщества, подчеркнуто, что "İZ Community" - открытая платформа для объединения, мотивации и развития женщин.

Далее состоялось награждение дипломами и подарками активных членов "İZ Community". Дипломов также удостоены Агентство международной информации Trend и новостной портал Day.Az за поддержку Женского сообщества "İZ Community".

Проведенное мероприятие стало еще одним подтверждением того, сколько талантливых, целеустремленных, энергичных и креативно мыслящих женщин объединяет "İZ Community". Именно благодаря "İZ Community" его члены смогли получить поддержку, мотивацию и сделать шаг к своей мечте.

Ведущей вечера выступила Фируза Джалилова.