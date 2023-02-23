Заур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершился престижный конкурс "EY Предприниматель года" (Ernst & Young), проводимый в нашей стране компанией "EY Азербайджан", сообщает Trend Life.

"EY Предприниматель года" - глобальная программа, направленная на признание предпринимательских достижений отдельных лиц и компаний. Программа существует более 30 лет, она ежегодно проводится во многих страна мира.

В текущем году в финал конкурса в Азербайджане были выбраны 13 сильных кандидатов, проявивших лидерские качества в предпринимательстве.

Победитель среди кандидатов, прошедших в финальный этап, будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса "EY World Entrepreneur Of The Year", который пройдет в июне в Монако, и соревноваться с самыми инновационными бизнесменами мира.

На заключительном этапе конкурса председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде был награжден премией в номинации "Социальное влияние" конкурса "EY Предприниматель года".

Заур Дарабзаде отметил, что CinemaPlus после двухлетнего перерыва в связи с пандемией завершил отчётный период с прибылью. Он также поблагодарил коллектив кинотеатра, а также зрителей, которые поддерживают CinemaPlus.

Победителя конкурса определило независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций.

"Предприниматель года" – первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ.