CinemaPlus представил Азербайджан на META Cinema Forum в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр CinemaPlus представил Азербайджан на 6-м META Cinema Forum, проходящем в Дубае (ОАЭ), где участвовали лучшие студийные представители, были представлены новейшие технологии и новинки киноиндустрии от голливудских, а также европейских студий из многих стран, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

META Cinema Forum является крупнейшим киноконвентом. Мероприятие охватило множество регионов, проектов, партнеров и стало самым важным для киноиндустрии региональным форумом, в котором приняли участие представители стран Ближнего Востока, Африки, Азии и СНГ, а также студии со всего мира.

От Азербайджана в META Cinema Forum участвовали директор сети кинотеатров CinemaPlus Мурат Джамчы и председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros. Кроме того, состоялось ознакомление с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, были проведены встречи с руководителями компаний, которые их представили.

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