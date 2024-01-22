В Париже прошел концерт памяти жертв 20 Января (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже прошел концерт, посвященный 34-й годовщине трагедии 20 Января, организованный Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, сообщили Trend Life в ADFA.

На вечере выступили лауреат международных конкурсов Эльданиз Алекберзаде и молодая скрипачка Сура Руфат, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков - Гара Гараева, Арифа Меликова, Азера Дадашова, Иоганна Баха, Балиса Дварионаса, Клода Дебюсси, Жюля Массне и Фрица Кейслера.

Гостям было также представлено панно заслуженной художницы Асмер Нариманбековой "Гвоздики" – цветов, ставших символами скорби 20 Января.

Вице-президент ADFA Айтян Мурадова рассказала о событиях 20 января 1990 года, отметив, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память шехидов. В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к виновникам трагедии.

В память о жертвах трагических событий дата "20 Января" объявлена в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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