В Баку прошел праздничный вечер "Хончалы Новруз" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Baku Book Center организовал праздничное мероприятие для учащихся Специальной республиканской школы-интерната №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья и школы-интерната санаторного типа №10, посвященное Новрузу, сообщает Trend Life.

Мероприятие по традиции проводится в Бакинском книжном центре. Директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева выразила благодарность ОО "Региональное развитие" (RİİB), руководству Центра развития детей и молодежи №3 за содействие в организации праздника.

В рамках мероприятия для детей были организованы праздничный обед, "Час чтения", фейс-арт, а также музыкально-развлекательная программа "Хончалы Новруз", подготовленная Центром развития детей и молодежи №3. В завершение детям были вручены подарки и сладости.

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