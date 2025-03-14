Весенний фестиваль в Университете ADA - ковры "Азерхалча", концерт Зульфии Ханбабаевой в праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете ADA в рамках сотрудничества ADA University Foundation с компанией Coca-Cola состоялся одиннадцатый Весенний фестиваль молодежи с участием более тысячи человек, сообщает Trend Life.

На фестивале, который считается одним из традиционных весенних мероприятий Университета ADA, были представлены экспозиция ОАО "Азерхалча" различных школ азербайджанского ковроткачества, сладости праздничной кухни – пахлава, шекербура, бадамбура, чай из самовара, развлекательные игры с персонажами Новруза – Кёса, Кечал и Бахар гызы.

Фестиваль в преддверии праздника Новруз собрал местных и иностранных студентов, преподавателей и сотрудников Университета ADA, а также представителей партнерских организаций.

Выступившие генеральный директор Coca-Cola Azərbaycan Рена Мамедова и проректор Университета ADA по приему и регистрации студентов Гюнай Зиядова отметили значение древнего праздника Новруз в истории азербайджанского народа. Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов подчеркнул значимость древнего азербайджанского искусства ковроткачества в сохранении и пропаганде национального наследия, отметив, что в этом году исполняется 15 лет со дня включения традиционного искусство тканья азербайджанских ковров в Список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В концертной программе приняли участие народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева и ее танцевальная группа, DJ China, танцевальные и музыкальные коллективы Университета ADA.

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