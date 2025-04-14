В Гяндже прошел тренинг для сотрудников музеев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры тренинг для музейных работников на тему "Основные обязанности музеев: фонды, научно-массовая и выставочная работа - три столпа музейного дела" состоялся в Гяндже в рамках программы мероприятий Mədəniyyət rüzgarı, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Выступая на открытии, доктор философии по искусствоведению, и.о. директора MEMİM Вугар Гумбатов и сотрудник Гянджа-Дашкесанского районного управления культуры Таджир Гурбанов рассказали о пользе тренинга в освоении музейными работниками современных подходов в этой области, а также о новых методах и приемах.

В целях содействия профессиональному развитию музейных работников из города Гянджа, Самухского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского и Нафталанского районов, а также предоставления им теоретических и практических знаний, в тренинг было включено выступление заместителя директора по научным фондам Музея Независимости Азербайджана, заслуженного деятеля культуры Азербайджанской Республики Аиды Ахундовой по таким темам, как организация музейного дела, строительство фондовых и выставочных залов в соответствии с современными стандартами, правила защиты экспонатов, использование цифровых инструментов экскурсоводами музея во время презентаций.

Затем были даны ответы на интересующие аудиторию вопросы, состоялись дискуссии и обмен мнениями по вопросам организации работы музеев.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!