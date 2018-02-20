В Екатеринбурге прошел международный юбилейный турнир на призы Гейдара Мамедалиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Екатеринбурге прошел юбилейный X открытый Международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева, сообщили Trend Life организаторы.

Более 300 юных спортсменов из различных регионов России и ближнего зарубежья в очередной раз поборолись за призовые места одного из самых престижных турниров России.

Организатором мероприятия выступила Свердловская областная общественная организация «Азербайджанский культурный центр» в лице руководителя Шахина Шыхлинского при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Федерации спортивной борьбы Свердловской области.

В церемонии открытия турнира приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель областной общественной организации «Азербайджанский культурный центр» Шахин Шыхлински, президент Федерации спортивной борьбы Свердловской области Сергей Новаковский, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Владимир Осьмак, начальник городского управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина, а также депутаты областной и городской Дум и общественные деятели Екатеринбурга.

Приветственные адреса участникам и организаторам передали посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

С зажигательным национальным танцем на торжественном открытии выступил ансамбль «Страна огней», действующий при СООО «Азербайджанский культурный центр», а также состоялся парад участников.

В свой юбилейный год спортивное мероприятие порадовало поклонников спортивных состязаний участием в нем еще большего количества известных спортсменов, которые не только судили, но и поддержали атлетов. Среди них заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, призеры международных соревнований. Хасан Бароев, Юрий Мельниченко, Ровшан Байрамов, Виталий Рагимов, Ильгар Абдулов, Владимир Чебоксаров – все эти и многие другие спортсмены, оставившие свой след в истории спорта, не только поделились с участниками опытом, но и раскрыли им некоторые секреты своего успеха.

Международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева проводится с 2009 года. По словам председателя областной общественной организации «Азербайджанский культурный центр» Шахина Шыхлински, спортивное мероприятие по праву считается одним из самых престижных в России, имеет большое значение в поддержании крепких дружеских отношений и мира.

«Мы начали усердную подготовку к турниру за несколько месяцев, под моим руководством создали организационный комитет. Спорт - мое хобби, люблю его с детства. Всегда буду способствовать развитию спорта в нашем регионе, и содействовать социальному, нравственному и физическому развитию молодежи, – сообщил Шахин Шыхлински. – По традиции на турнире боролась молодежь 14-15 лет. Участие и победа в этих соревнованиях поднимает их на новый, более серьезный уровень. Уже можно сделать выводы о том, что это сильнейшие спортсмены, и мы надеемся, что в будущем они смогут достичь в спорте таких же высот, каких когда-то достиг Гейдар. Наблюдая за турниром все эти годы, мы в очередной раз убедились в том, что спорт – это всегда дружба и поддержка, в нем все равны. Независимо от того, победитель ты или проигравший – все спортсмены друг другу как братья. Мы верим в них и желаем им только побед».

По решению организаторов соревнования, в юбилейный год спортсмены претендовали на победу в 5 новых номинациях. В одной из таких номинаций победу одержал спортсмен из Азербайджана Кенан Абдулзаде. Почетные награды достались участникам, которым удалось поразить судей лучшей техникой, волей к победе, наибольшим количеством побед или своим юным возрастом. Также атлеты сразились за приз Гейдара Мамедалиева в его весовой категории.

Кроме того, в нынешнем сезоне спортсмены разыграли медали в 15 весовых категориях вместо традиционных 11. Это нововведение позволило выступать на соревнованиях большему количеству спортсменов с разными физическими возможностями.

Традиционно на соревнованиях собрались только сильнейшие атлеты. Прежде чем участвовать в турнире, каждый из них проходил специальный отбор, побеждал на первенствах своих городов, областей и округов. Как подчеркнул главный судья соревнований, судья международной категории Сергей Новаковский, даже на чемпионатах и первенствах страны не собирается такое количество участников.

В этом году в турнире приняли участие атлеты из 39 субъектов, в том числе представители Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и других государств. Завершился турнир, ставший настоящим спортивным праздником для участников и зрителей, торжественной церемонией. Победителям были вручены ценные призы – денежные награждения, медали и кубки.

Стоит отметить, что сам Гейдар Мамедалиев высоко оценил организацию юбилейного турнира. Выступая с напутственной речью, спортсмен похвалил участников за продемонстрированный уровень мастерства: «Соревнования удались. Я благодарен оргкомитету, всем почётным гостям, которые приехали поддержать наших юных спортсменов, для которых турнир – это хороший шанс проявить себя. Главное - терпеть и верить в себя. Есть здесь ребята, у которых большое будущее, я уверен».

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