"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник прошел следующий ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" принял немецкую "Баварию". Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе гостей забитыми мячами отметились Тиагу Алькантара(18-я минута) и Сандро Вагнер (84-я минута). Единственный гол хозяев забил Вагнер Лав (59-я минута), а Гекхан Гёнюль забил автогол (46-я минута).
Первая встреча также завершилась победой "Баварии" - со счетом 5:0.
Таким образом, немецкий коллектив вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
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