В Баку изучают искусство рукопашного боя в условиях военных действий (ФОТО)

18 апреля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел трехдневный семинар для судей с участием специалистов по комбат джиу-джитсу из Ирана и Беларуси, организованный Евразийской и Международной федерациями комбат джиу-джитсу, сообщили Trend Life в пресс-службе федерации.

По итогам экзаменов, которые были проведены в соответствии с международными требованиями, 6 судей из 14 получили лицензии. Экзамены были проведены под руководством председателя судейской коллегии Международной федерации комбат джиу-джитсу, первого вице-президента Евразийской федерации комбат джиу-джитсу, судьи международной категории, заслуженного тренера Азербайджана Расула Мамедова.

После семинара был проведен тренинг для спортсменов. Состоялась встреча президента Евразийской федерации комбат джиу-джитсу Агиля Аджалова с представителями федераций Ирана и Беларуси – обладателем черного пояса пятого дана Владиславом Усаниным и Нури Азер Афрсаиябом. Было отмечено, что в Международную федерацию комбат джиу-джитсу входит 61 страна, в некоторых из них будут проведены различные мероприятия и соревнования по пропаганде и развитию этого вида спорта, обсуждены текущие вопросы и дальнейшие планы.

Комбат джиу-джитсу (дзю-дзюцу) - прикладное комплексное боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является искусство реального рукопашного боя в условиях военных действий, штурмовых операций спецподразделений армии и полиции, а также методы отражения агрессии уличной преступности. При подготовке специалистов и тренировках гражданского населения используется ударная техника, борьба в партере, болевые и удушающие приёмы, холодное оружие и подручные бытовые средства самозащиты.

Комбат джиу-джитсу характеризуется скоростным боем на поражение, в котором соперник не должен иметь возможности оказать сопротивление, и быть поверженным в течение 3-5 секунд. Для этого используется специальная ударная техника лишения равновесия и нокаутирования, а также техника контроля центральной линии соперника. Вспомогательными действиями и действиями «второго» плана являются броски с добиванием и болевые приёмы, так как они требуют больших энергозатрат и более длительны во времени, а в условиях военных действий либо боя против нескольких соперников, этот фактор может являться определяющим. Это боевое искусство возникло в ХХ-м столетии ввиду разделения боевого искусства дзю-дзюцу на несколько направлений и потоков развития.

(Автор: Вугар Иманов)

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