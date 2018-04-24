Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2017-2018, передает Интерфакс со ссылкой на французское издание France Football.

Как сообщается, Месси заработал в текущем сезоне 126 млн евро. Показатель включает в себя зарплату по контракту, а также премии и доходы от рекламы.

В этом сезоне Месси уже выиграл с командой Кубок короля Испании и практически гарантировал себе победу в чемпионате страны. Однако "Барса" выбыла из самого престижного клубного турнира Европы, Лиги чемпионов, внезапно уступив по сумме двух матчей итальянской "Роме".

На втором месте среди самых высокооплачиваемых игроков идет форвард "Реала" Криштиану Роналду (94 млн евро), нападающий "ПСЖ" Неймар (81,5 млн евро), полузащитник "Реала" Гарет Бэйл (44 млн евро) и защитник "Барселоны" Жерар Пике (29 млн евро).

Среди тренеров больше всех заработал Жозе Моуринью, возглавляющий "Манчестер Юнайтед" (26 млн евро). Далее следуют Марчелло Липпи (сборная Китая, 23 млн евро), Диего Симеоне ("Атлетико", 22 млн евро), Зинедин Зидан ("Реал", 21 млн евро) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 20 млн евро).