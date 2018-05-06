Сэр Алекс Фергюсон перенес экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг

6 мая 2018 00:11 (UTC+04:00)

Легендарный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ) сэр Алекс Фергюсон находится в больнице, где ему провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг, передает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

"Операция прошла очень хорошо, но ему нужна интенсивная терапия для выздоровления", - приводит газета официальное заявление МЮ.

Сообщается, что 76-летний экс-тренер был доставлен в больницу в субботу утром.

Под руководством Фергюсона "Манчестер Юнайтед" становился 13 раз чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Шотландец тренировал манкунианцев с 1986 по 2013 годы.

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