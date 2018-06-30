Скончался главный тренер сборной Азербайджана (ФОТО)

30 июня 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 56 году жизни после продолжительной болезни скончался главный тренер сборной Азербайджана по паратхэквондо, заслуженный тренер Авез Тагиев, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Авез Тагиев - отец Айхана Тагизаде - тхэквондиста, серебряного призёра чемпионата Европы 2013 года среди юниоров, чемпиона Европейских игр 2015 года в Баку, кавалера ордена «Слава», серебряного призёр Летней Универсиады 2017 в Тайпее, победителя Исламских игр солидарности 2017 в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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