ЧМ-2018 Очередная сенсация. Россия в ¼ финала.

На чемпионате по футболу сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала и вышла в четвертьфинал турнира, передает ТАСС. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

В составе сборной Испании пенальти в послематчевой серии забили Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, названный лучшим игроком встречи, отбил удары Коке и Яго Аспаса. Среди российских футболистов точными ударами отметились Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный пенальти на счету Дениса Черышева.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". На игре присутствовало 78 011 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся сборные Хорватии и Дании. Хорваты и датчане проведут игру в Нижнем Новгороде позднее в воскресенье. Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.

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