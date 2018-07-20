"Ливерпуль" купил Алисона у "Ромы" за рекордные для вратарей €72,5 млн

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" приобрел у итальянской "Ромы" бразильского вратаря Алисона Бекера за рекордные €72,5 млн. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба римской команды.

Основная сумма трансфера 25-летнего вратаря составила €62,5 млн, еще €10 млн "Рома" получит в качестве бонусов. Срок контракта не указывается. Ранее британское издание The Times сообщало, что соглашение бразильца рассчитано на шесть лет.

"Рома" попрощалась со своим футболистом. "Спасибо, Алисон, и удачи в твоих будущих приключениях", - говорится в сообщении команды в Twitter.

Алисон выступал за "Рому" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей, в 22 из которых не пропустил ни одного гола. На чемпионате мира в составе сборной Бразилии голкипер провел все пять матчей. В четвертьфинале бразильцы проиграли команде Бельгии со счетом 1:2.

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