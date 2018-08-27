Азербайджанский певец провел Международный фестиваль фитнеса в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 августа в Crocus City (расположен в Красногорске Московской области) прошло главное фитнес-событие 2018 года - Russian Fitness Fair, организованное сетью фитнес-клубов Crocus Fitness и Московской Федерацией фитнес-аэробики при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта.

Председатель оргкомитета Russian Fitness Fair – певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN).

В рамках фестиваля фитнес-тренеры из России, США, Италии, Германии, Испании, Великобритании, Чехии, Бразилии, Украины, Греции и Туниса провели мастер-классы и воркшопы по самым современным и актуальным фитнес-трендам, были представлены программы для профессионалов спортивной и фитнес-индустрии и для всех любителей активного образа жизни, организованы спортивные любительские состязания по разным видам спорта, проведен бизнес-форум «Я- Лидер!» для владельцев, директоров, управляющих и специалистов фитнес-индустрии. Особенность фестиваля состоит в том, что соревнования проходили на площадках, находящихся на открытом воздухе. Одну из них сделали на крыше международного выставочного центра Crocus Expo. Аква-конвенция также прошла на открытом воздухе, в бассейне на набережной Москвы-реки.



Впервые на фитнес-фестивале прошли уникальные соревнования по триатлону IRONSTAR CROCUSFITNESS 1/8 TRIATHLON 2018 на открытой воде. Участникам предстояло преодолеть дистанции: 500 м плавание + 22 км велогонка + 5 км бег. Заключительная часть фестиваля прошла в формате роскошной вечеринки в яхт-клубе Shore House. Лучшие из лучших, отличившиеся в спортивных состязаниях и на фестивале были отмечены памятными подарками, дипломами и медалями.

Фото www.vvesti.com



(Автор: Вугар Иманов)

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