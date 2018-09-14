В Баку прошел велопробег среди аутистов и с участием звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Ağ Şəhər (Белый город) Приморского национального парка прошел велопробег среди аутистов – детей, юношей и молодежи, организованный Спортивным клубом аутистов (AİK) в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life организаторы. Велопробег в поддержку аутистов был организован при содействии Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AzVİF), Республиканской олимпийской велосипедной школы и BrendSport.az.

Цель проведения соревнования по велоспорту, который занимает особое место в жизни аутистов, заключается в том, чтобы пропагандировать этот вид спорта, определить сильных спортсменов среди клубов.

В велопробеге также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями, звезды эстрады и кино, среди которых были Салим Аббасов, Летафет Алекперова, Ислам Мехралиев и другие.

По завершении была представлена развлекательная программа, участники отмечены дипломами, кубками и медалями.

(Автор: Вугар Иманов)

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