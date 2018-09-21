Макгрегор назвал трусом чемпиона UFC Нурмагомедова

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова перед очным поединком. Об этом ирландец заявил на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. "Я не дрался два года, но вы видели этого труса в автобусе, - сказал Макгрегор. - Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу. Спрятался за одного из своих дружков, я хотел драться, поэтому и вернулся, хочу побить его".

В начале апреля 2018 года Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223. В автобусе находился будущий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе портативной тележкой на колесах. Несколько бойцов получили повреждения и в результате не выступили турнире.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. Однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

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