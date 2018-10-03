Сборная Азербайджана по шахматам снова проиграла на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по шахматам проиграла сборной Китая в 9-м туре 43-й Всемирной шахматной Олимпиады в Батуми.

Эльтадж Сафарли проиграл Бу Ксянджи, и поэтому сборная Азербайджана проиграла со счетом 1,5:2,5.

Таким образом, у сборной Азербайджана 13 очков. Турнирную таблицу возглавляет сборная Польши, которая набрала 16 очков. На втором и третьем местах расположились сборные США и Китая, набравшие 15 очков.

(Автор: Турал Туран)

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