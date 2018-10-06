Алиа Аткинсон из Ямайки побила мировой рекорд на этапе КМ по плаванию на 50 м брассом

Алиа Аткинсон из Ямайки заняла первое место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 метров брассом, установив мировой рекорд, передает ТАСС.

Спортсменка показала результат 28,56 секунды. Предыдущее достижение было установлено ей же в октябре 2016 года (28,64).

Второе место заняла россиянка Юлия Ефимова (29,22), третьей финишировала американка Молли Ханнис (29,51).

Этап Кубка мира в Будапеште завершится в субботу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.