Боксер Уайт во второй раз победил Чисору и может встретиться с чемпионом мира Джошуа

Британец Диллиан Уайт защитил титул серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира соотечественника Дерека Чисоры нокаутом в 11-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в декабре 2016 года, победу также одержал Уайт по очкам с разногласием судей. С тех пор Уайт одержал пять побед, в том числе над бывшим чемпионом мира WBO новозеландцем Джозефом Паркером в прошлом бою по очкам. В послужном списке 30-летнего британца теперь 25 побед (18 нокаутом), одно поражение.

34-летний Чисора потерпел девятое поражение при 29 победах (21 нокаутом). Этот поединок стал первым для Чисоры после начала сотрудничества с менеджером Дэвидом Хэем, бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2012 году боксеры подрались во время пресс-конференции после боя между Чисорой и украинцем Виталием Кличко. А в июле 2012 года встретились на ринге, и победу одержал Хэй техническим нокаутом в пятом раунде.

Уайт как победитель боя с Чисорой теперь может встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) британцем Энтони Джошуа, от которого потерпел единственное поражение в карьере в декабре 2015 года техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой может пройти 13 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.