"Порту" в дополнительное время обыграл "Рому" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

7 марта 2019 02:56 (UTC+04:00)

Португальский футбольный клуб "Порту" в дополнительное время одержал победу над итальянской "Ромой" со счетом 3:1 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Португалии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первом матче, прошедшем 12 февраля в Риме, итальянцы победили "Порту" со счетом 2:1. Основное время ответной встречи завершилось с таким же счетом, но уже в пользу португальского клуба. В основное время матча гол в составе гостей на 37-й минуте забил Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти. У хозяев голами отметились Тикиньо Соарес (26) и Мусса Марега (52).

Победу "Порту" во втором тайме дополнительного времени принес Алекс Теллес точным ударом с пенальти. Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр наказал "Рому" ударом с 11-метровой отметки, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR). Всего Чакыр воспользовался системой три раза в матче.

Также в ночь на четверг завершился другой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Манчестер Юнайтед" (1:3). Судьбу данной встречи также решил пенальти, назначенный в концовке матча после использования судьей Дамиром Скоминой VAR.

"Рома" и "Порту" провели седьмой очный матч в истории. Трижды побеждали португальцы, один раз - "Рома", еще три раза был зафиксирован ничейный результат. "Порту" не мог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2014/15, когда обыграл по сумму двух встреч швейцарский "Базель" (1:1, 4:0). "Рома" дошла до полуфинала в предыдущем розыгрыше турнира, где уступила английскому "Ливерпулю" (2:5, 4:2).

Соперник "Порту" в 1/4 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

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