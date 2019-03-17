Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Австралии

17 марта 2019 11:07 (UTC+04:00)

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вторым финишировал его партнер по команде, пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (отставание - 20,886 секунды), третье место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (+22,520). Боттас также получил дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 10-м (+1 круг). Его партнер по команде таец Александер Албон стал 14-м (+1 круг).

После первого этапа в общем зачете лидирует Боттас с 26 очками, вторым идет Хэмилтон (18), третьим - Ферстаппен (15). В Кубке конструкторов лидерство захватил "Мерседес" (44 очка), следом идут "Феррари" (22) и "Ред Булл" (15).

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.

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