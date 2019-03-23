Рамиль Шейдаев должен был играть за Россию, а станет звездой сборной Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Российское издание www.sportsdaily.ru представила материал «Шейдаев забивает в каждом матче. Он должен был играть за Россию, а станет звездой сборной Азербайджана»

С юношеской сборной России Дмитрия Хомухи мы связывали большие надежды. В 2013-м она выиграла чемпионат Европы (игроки до 17 лет), а два года спустя почти повторила свой успех на Евро-2015 (до 19 лет), уступив только Испании в финале. Через ту команду прошли Александр Головин, Антон Митрюшкин, Никита Чернов, Дмитрий Баринов, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Георгий Мелкадзе, Рифат Жемалетдинов.

Выступали за юношескую сборную и три многообещающих игрока «Зенита» – защитник Джамалдин Ходжаниязов, нападающие Алексей Гасилин и Рамиль Шейдаев. Первые двое пока не раскрылись по-настоящему во взрослом футболе, а вот Шейдаев начинает сверкать. От Рамиля точно ждали такого прорыва, какой удался в ЦСКА Головину. Он ведь стал лучшим бомбардиром отборочного цикла юношеского Евро-2015, забив 10 голов. С огромным отрывом опередил конкурентов, включая Тимо Вернера и Борху Майораля. Однако Шейдаев, как и большинство футболистов, созрел лишь к 23 годам.

Рамиль получал шансы в «Зените». Дебютировал в первой команде еще при Андре Виллаш-Боаше: португальский тренер пять раз выпускал Шейдаева на замену в чемпионате России сезона-2014/15. Но в 18–19 лет нападающий был просто не готов проявлять себя на уровне РПЛ. Аренда в «Рубин» летом 2015-го оказалась крайне неудачным решением с точки зрения развития одаренного снайпера, а вот выступление в ФНЛ за фарм-клуб сине-бело-голубых дало возможность Рамилю прогрессировать: в 2016-м во второй части сезона он забил 10 голов в 13 матчах за «Зенит»-2.

Лето 2016 года – поворотный момент в карьере Шейдаева. Он получил азербайджанский паспорт и был заигран за сборную родины отца. Кажется, в этот момент Рамиль немного потерял веру в себя, ведь ранее он говорил, что мечтает выступать за сборную России, несмотря на предложение из Азербайджана, и готов несколько лет ждать вызова от Фабио Капелло. Тогда петербургский клуб предлагал Шейдаеву подписать новый договор, чтобы через тренировки с «основой» и аренды в команды типа «Крыльев Советов» вытянуть нападающего на требуемый уровень. «У меня существовал вариант с продлением контракта с “Зенитом” и последующей арендой, но я хотел именно полноценный контракт, – признавался Рамиль. – В Петербурге предлагали хорошие условия. Я понимал, что вряд ли буду играть в основном составе, поэтому решил покинуть команду».

Шейдаев выбрал более простой и, очевидно, более выгодный с финансовой точки зрения путь: сборная Азербайджана вместо российской, турецкий «Трабзонспор» вместо родного клуба. Кто имеет право упрекнуть его за это? Хотя Рамиль наверняка осознавал, что на международной арене его, скорее всего, ждет футбольная судьба Яри Литманена, который никогда не играл на чемпионате мира из-за уровня своей сборной.

«Шейдаев был номером один по таланту. Таких нападающих наперечет. Колоссальная потеря для “Зенита” и страны. Не понимаю, как могли упустить парня! Он вернулся из Казани надломленный... Чувствую ли я, что он уже жалеет? Кажется, да», – рассказывал главный тренер фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов, когда у Рамиля не ладились дела в «Трабзонспоре» и «Карабахе». Два года в Турции, Азербайджане и Словакии – потерянное время для Шейдаева. И только теперь, когда он вернулся в РПЛ в статусе легионера, молодой бомбардир вспомнил, как забивать. У Рамиля уже четыре гола в четырех матчах в 2019 году за «Крылья Советов» и сборную Азербайджана.

Миодраг Божович помогает Шейдаеву раскрыться, как когда-то помогал обрести себя Артему Дзюбе и другим нападающим. Сперва «Крылья Советов» ушли от поражения благодаря голу Рамиля в матче с «Локомотивом» в Москве. Воспитанник «Зенита» убежал от защитников со своей половины поля и переиграл голкипера сборной Маринато Гильерме. Потом удар с лета в исполнении Шейдаева поставил точку в разгроме «Енисея» в Самаре: нападающий добил в сетку мяч, отскочивший от перекладины. В 20-м туре Рамиль реализовал пенальти во встрече с «Анжи» в Каспийске.

Сборная Азербайджана после гола Шейдаева едва не сотворила сенсацию в Загребе. Рамиль вывел азербайджанцев вперед, убежав в контратаке и пробив под перекладину. Только в концовке хорваты сумели дожать гостей. В любом случае гол в ворота финалиста ЧМ-2018 повысит рейтинг и трансферную стоимость нападающего. Если Рамиль продолжит регулярно забивать, летом «Крылья Советов» продадут его за хорошие деньги в большой клуб.

Пример Шейдаева доказывает, что молодым игрокам не стоит спешить со сменой команды в расчете на сиюминутную выгоду. Оставшись в «Зените», он мог бы раньше раскрыться в РПЛ. Кстати, через месяц Рамиль приедет с «Крыльями Советов» в Петербург: обещал не праздновать, если забьет.

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