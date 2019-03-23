УЕФА рассмотрит дело футболиста ПСЖ Неймара за оскорбления судьи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении нападающего французского "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара за оскорбления судьи после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

6 марта ПСЖ проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из борьбы на турнире. Неймар не принимал участия в игре и наблюдал за матчем с трибун. После завершения матча нападающий раскритиковал судейство и направил несколько оскорблений в адрес арбитров встречи.

Дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА, дата слушания которого пока не определена. Неймар может быть дисквалифицирован на три матча еврокубков.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за рекордные €222 млн. В текущем сезоне в составе ПСЖ на счету форварда 20 голов и 10 голевых передач в 23 матчах.

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