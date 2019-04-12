"Реал" готов продать футболиста Бэйла за €130 млн

Испанский футбольный клуб "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла летом за €130 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на 29-летнего валлийца. Также недовольство футболистом выражают другие игроки команды. Руководство "Реала" позволит Бэйлу самостоятельно выбрать клуб в знак благодарности за годы, проведенные в клубе, и готов снизить цену на игрока.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt). Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за испанский клуб 38 матчей во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач.

Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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