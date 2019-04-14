Глава UFC: Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

14 апреля 2019 12:40 (UTC+04:00)

Американец Дастин Порье будет следующим соперником обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит MMAFighting.

В воскресенье Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Ранее было объявлено, что победитель этого боя станет претендентом на титул Нурмагомедова.

"Порье будет драться с Хабибом, - сказал Уайт. - Вероятно, поединок пройдет в сентябре".

В активе 30-летнего Порье 25 побед и пять поражений. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе 30-летнего российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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