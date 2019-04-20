Футбольный клуб "Реал" продлит контракт с Adidas на 12 лет

Испанский футбольный клуб "Реал" заключит новый контракт с производителем спортивной экипировки Adidas ("Адидас"), который будет рассчитан на 12 лет, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации источника, новое соглашение оценивается в €1,6 млрд. По условиям контракта, "Реал" ежегодно будет получать как минимум €120 млн с бонусными выплатами, которые возможны за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба.

Отмечается, что данная сделка станет самой выгодной среди клиентов бренда спортивной одежды. Подписание контракта планируется в ближайшее время.

В текущем чемпионате Испании "Реал" занимает третье место, имея в активе 61 очко после 32 игр. "Реал" покинул Лигу чемпионов, потерпев поражение в 1/8 финала от голландского "Аякса" (2:1, 1:4). Клуб из Мадрида также выбыл из борьбы в Кубке Испании, проиграв в полуфинале "Барселоне" (1:1, 0:3).

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