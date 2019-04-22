"Наполи" проиграл "Аталанте" в матче чемпионата Италии

"Наполи" проиграл "Аталанте" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Неаполе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Дуван Сапата (69-я минута) и бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич (80). У проигравших отличился Дрис Мертенс (28).

"Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 67 очков после 33 матчей. "Аталанта" идет пятой, имея в активе 56 очков после 33 встреч. Ранее победу в турнире гарантировал себе "Ювентус", в активе которого 87 очков за пять туров до конца первенства страны.

"Аталанта" прервала трехматчевую победную серию "Наполи" в очных встречах. Всего команды провели между собой 96 матчей во всех турнирах, "Наполи" одержал 43 победы, "Аталанта" победила в 26 матчах, еще 27 встреч завершились ничейным результатом.

В следующем матче 28 апреля "Наполи" на выезде сыграет с "Фрозиноне", "Аталанта" днем позднее встретится на домашнем поле с "Удинезе". 25 апреля клуб из Бергамо дома проведет ответную встречу в рамках полуфинала Кубка Италии против "Фиорентины", первый матч завершился со счетом 3:3.

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