"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом матче полуфинала Лиги Европы

3 мая 2019 01:35 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Александр Ляказетт (18-я и 26-я минуты), еще один гол на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг (90+1). У проигравших отличился Муктар Диакаби (11).

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери возглавлял "Валенсию" в период с 2008 по 2012 годы. Специалист также три раза выигрывал Лигу Европы с испанской "Севильей" (2014, 2015, 2016).

Команды провели шестой очный матч. "Арсенал" одержал вторую победу, на счету "Валенсии" тоже две выигранные встречи в противостоянии с лондонским клубом, еще две игры завершились вничью. В предыдущий раз клубы встречались во втором групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2002/03. Тогда матч в Лондоне завершился нулевой ничьей, а в Валенсии - победой испанцев.

"Арсенал" второй год подряд доходит до полуфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне он уступил на этой стадии испанскому "Атлетико" (1:1, 0:1), который впоследствии стал победителем турнира. "Валенсия" в предыдущий раз играла в плей-офф еврокубка в сезоне-2015/16, когда дошла до четвертьфинала, где уступила испанскому "Атлетику" (0:1, 2:1). В полуфинале команда играла в сезоне-2013/14 и потерпела поражение от "Севильи" (0:2, 3:1).

Ответный матч пройдет 9 мая в Валенсии.

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