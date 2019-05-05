"Карабах" в седьмой раз стал чемпионом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" в рамках 27-го тура Азербайджанской Премьер-Лиги одержал победу над "Сябаилом" со счетом 4:0, сообщает Trend.

В составе победителей забитыми мячами отметились испанец Мичел (21-я минута) и Махир Мадатов (42-я, 69-я и 87-я минуты).

В турнирной таблице "Карабах" набрал 63 очка и за один тур до конца чемпионата стал недосягаем для своего ближайшего преследователя, "Нефтчи", который имеет в активе 58 очков.

Отметим, что "Карабах" в седьмой раз в своей истории и шестой раз подряд стал чемпионом Азербайджана.

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