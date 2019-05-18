Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря

18 мая 2019 05:15 (UTC+04:00)

Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за то, что схватил голкипера "Нью-Йорк Сити" Шона Джонсона за горло. Об этом сообщает британское издание The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

11 мая "Лос-Анджелес Гэлакси" дома уступил "Нью-Йорк Сити" со счетом 0:2. На 86-й минуте матча мяч после удара Ибрагимовича попал в перекладину и вышел за пределы поля. После этого Ибрагимович развернулся и схватил Джонсона за горло, затем оба игрока упали на газон. Голкипер "Нью-Йорка" некоторое время лежал на поле, закрыв лицо руками.

Ранее Ибрагимович получил штраф за симуляцию в матче регулярного чемпионата против "Коламбус Крю" (1:3). Швед столкнулся с голкипером "Коламбуса" Заком Стефаном, после чего упал и потребовал у судьи назначить пенальти. Дисциплинарный комитет лиги постановил, что вратарь в том эпизоде сыграл в мяч, и принял решение оштрафовать нападающего. Сумма штрафа не сообщалась.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 12 матчей. "Нью-Йорк" идет пятым на Востоке, имея в активе 18 очков после 11 встреч. Следующие два матча клуб из Лос-Анджелеса проведет против "Колорадо" (20 мая) и "Орландо" (25 мая).

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