По улицам Баку проходит парад двойников британских героев в честь финала Лиги Европы (ФОТО)

21 мая 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - По улицам Баку проходит красочный парад, посвященный финалу Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend Life.

Шествие началось вчера и продолжится по улицам и достопримечательностям столицы Азербайджана до 29 мая – дня финала. Парад проходит с участием двойников известных героев, лиц и персонажей – Джеймс Бонд, Королева Елизавета II, группа "Битлз", Чарли Чаплин, Фредди Меркьюри, Гарри Поттер, Робин Гуд, Уильям Шекспир, Шерлок Холмс, "Алиса в стране чудес" и другие.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00. Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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